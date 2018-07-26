رجل يذبح زوجة شقيقه ويسدد طعنة قاتلة لإبنة عمه بشندي

ذبح رجل غاضب زوجة شقيقه ، فيما عاجل إبنة عمه بطعنة في بطنها أردتها قتيلة لاحقاً ، جنوب محلية شندي .
وبحسب مصدر فإن الجاني حضر إلى منزل المجني عليها وهي زوجة شقيقه وقام بإرسال أطفالها إلى الدكان لشراء بعض الحلوى وأستغل ذلك الظرف وقام بذبح زوجة شقيقه (35) سنة ، بعد تنفيذ جريمته ذهب إلى منزل المجني عليها الثانية في الجزء الثاني من المنزل وهي إبنة عمه ، لتناول فنجان قهوة معها ، وعندما دخلت المجني عليها إلى المنزل عاجلها بطعنة سكين في بطنها لتسقط قتيلة .
وبحسب صحيفة المجهر فور وقوع الحادث تم إخطار شرطة حوش بانقا التي سارعت إلى موقع الحادث ، وتم القبض على المتهم وإيداعه حراسة شرطة حوش بانقا ، وتحركت فوراً شرطة محلية شندي وشرطة المباحث إلى موقع الحادث ، عمل رسم كروكي لمسرح الجريمة ورفع البصمات ،
وتم تحويل المتوفين إلى حوادث الشهيد د. مجذوب الخليفة ومن ثم إلى مشرحة مستشفى شندي التعليمي فيما تم حجز أخرى مصابة بالحوادث ، حيث أصيبت إصابة خفيفة في الرأس ، بأورنيك (8) جنائي وحضر إلى المشرحة وكيل النيابة الأعلى مولانا حسن كباشي ومولانا محمد عوض الكريم وكيل نيابة شندي وتم إستخراج أورنيك تشريح وتم تحويل الجثامين إلى الطب الشرعي عطبرة لمعرفة اسباب الوفاة ،
وتم تحويل المتهم من حراسة حوش بانقا إلى حراسة شرطة القسم الأوسط بشندي تحت المادة (130) القتل العمد .
وباشر التحري ملازم شرطة عبد الماجد محمد حسن وتم وضع السكين معروضات .
الخرطوم (كوش نيوز)