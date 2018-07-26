دعم عاجل للمتضررين من الأمطار بولايات مختلفة

أكد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني الأمين العام للمجلس الفريق شرطة (حقوقي) د.هاشم حسين عبد المجيد وقوفهم على حجم الأضرار جراء الأمطار التي شهدتها بعض المناطق بولايات غرب كردفان وولاية كسلا وأجزاء من ولاية الخرطوم.
وكشف الفريق هاشم في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة)، خلال اجتماع لجنة متابعة أحداث خريف هذا العام الذي يترأسه وزير الداخلية رئيس المجلس القومي للدفاع المدني المهندس إبراهيم محمود حامد؛ كشف عن دعم عاجل قُدِّم للمتضررين من المجلس القومي للدفاع المدني وبعض الجهات ممثلة في الهلال الأحمر ومفوضية العون الإنساني ومنظمة سند الخيرية ومنظمة الزبير الخيرية إلى جانب ديوان الزكاة الذي قدم مساعدات عاجلة للمتضررين تمثلت في بعض المواد الغذائية والملابس والمشمعات والإيواءات، مشيراً إلى أن الاجتماع أمن على ضرورة تنسيق الجهود بين كافة مكونات اللجنة داخل المركز وعلى مستوى الولايات، مضيفاً أن الاجتماع وقف على كل المعينات والاحتياجات العاجلة للمتضررين بهذه الولايات.
وفي ذات السياق وجه مدير الإدارة العامة للدفاع المدني الفريق هاشم حسين عبد المجيد بتكوين غرف مشتركة بين إدارة الدفاع المدني والاتحاد العام للطلاب السودانيين لدرء آثار السيول والأمطار، وأشاد الفريق هاشم لدى استقباله وفد الاتحاد العام للطلاب السودانيين بمكتبه، بمبادرة سواعد هيا نساعد التي أطلقها الاتحاد، مؤكداً جاهزية الإدارة العامة للدفاع المدني لتقديم كل العون والمساعدة، مضيفاً أن الجهد المجتمعي هو الحل في فتح المجاري وتنظيف الطرق حتى نتجنب حدوث أضرار، وتم تسليم خطة مفصلة عن مبادرة سواعد هيا نساعد وما تم تنفيذه من تقديم الدعم بولايتي كسلا غرب كردفان.
وأعلن الأمين العام للاتحاد حسب الرسول الطاهر استنفار سواعد الطلاب عبر مبادرة سواعد هيا نساعد لتقديم الدعم والمؤازرة للمتضررين في فتح المجاري وردم البرك وتقديم معينات الغذاء والايواء بجانب تسيير القوافل الصحية وتقديم الدواء المجاني، مؤكداً أن جميع طلاب السودان على يد واحد في مساعدة المتضررين بالتركيز على المؤسسات التعليمية بالمدارس والجامعات والمجمعات السكنية، معلناً تكوين فرق وكتائب طلابية لدرء الكوارث خلال فصل الخريف.
صحيفة السوداني.