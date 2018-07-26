حسن إسماعيل يكشف عن تلقي موظفين حكوميين تهديدات بالقتل

قال وزير البيئة بولاية الخرطوم، حسن إسماعيل، إن عدداً من الموظفين بإدارة المخالفات تلقوا تهديداً بالقتل من قبل أشخاص “يصرون على تجاوز القانون”، فيما علمت (السوداني) أن الوزير تعرض لتهديد مباشر جوار منزله من شخص ادعى أنه صاحب شركة نظافة عرضت على المجلس التعاقد معها.
وقال حسن إسماعيل رئيس المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية، إن منسوبي إدارة المخالفات بالولاية يعملون في ظروف صعبة لتنفيذ قوانين حماية البيئة خاصة فيما يخص تنفيذ منع تصنيع الأكياس، وأوضح أن بعض الموظفين تلقوا تهديداً بالقتل من بعض الأشخاص الذين يصرون على تجاوز القانون، وكشف عن فتح بلاغات في مواجهتهم لحماية منسوبي المجلس، مؤكدا أنهم ماضون في إنفاذ القانون.
وسخر من تهديدات البعض بسلطات نافذين لحماية مصانعهم المخالفة، وأضاف: “أتمنى أن يتعرض لنا هؤلاء النافذون”.
وأبلغت مصادر مطلعة (السوداني) أن حسن إسماعيل تعرض لتهديد مباشر من أحد الأشخاص انتظره جوار منزله بأم درمان، وادعى أنه صاحب شركة نظافة عرضت على المجلس التعاقد معها، لكن المجلس تباطأ في التعاقد، ولوح بأن الشركة لنافذين قادرين على إجبار المجلس على التعاقد مع الشركة.
وكان الوزير قد أحاط الوالي بهذه الصعوبات. وقالت مصادر إن الوالي بصدد عقد اجتماع يضم مؤسسات ذات صلة لتذليل هذه التحديات.
صحيفة السوداني.