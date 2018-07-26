“مو السوداني” يحطم رقما قياسيا بصفقة انتقاله الإنجليزية

نجح بريستول سيتي المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي في ضم اللاعب السوداني محمد عيسى، بعد منافسة حامية مع العديد من الأندية الإنجليزية، في صفقة بلغت نحو 1.5 مليون جنيه إسترليني. وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
وأعلن نادي بريستول سيتي عن تعاقده مع اللاعب السوداني من نادي شيلتنهام بدوري الدرجة الثانية، لمدة 3 سنوات، مع إمكانية التمديد.
وأفادت تقارير أن صفقة “مو” هي الأغلى في تاريخ شيلتنهام، محطماً الرقم السابق المسجل باسم ستيفن جيلسبي، الذي انتقل إلى كولشر يونايتد عام 2008 بصفقة بلغت 400 ألف جنيه إسترليني.
وفرض عيسى نفسه بقوه مع شليتنهام تاون، متوجا تألقه بجائزة أفضل لاعب لشهر مارس 2018 من رابطة الأندية المحترفة.
وتمكن النجم السوداني من تسجيل 25 هدفا في 50 مباراة مع شليتنهام خلال الموسم الماضي، منها ثلاثة أهداف “هاتريك” في مرمي بورت فالي.
وأكد مارك أشتون، المدير التنفيذي لبريستول سيتي على قدرة اللاعب السوداني في مواصلة تألقه مع فريقه الجديد، الذي “يتمتع ببنية تدريبية متقدمة”. وفقا لموقع النادي الإلكتروني.
سكاي نيوز.