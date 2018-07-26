وزيرة التنمية الاجتماعية تدشن مشروع الحقيبة المدرسية وتوزيع بطاقات التأمين الصحي

دشنت وزيرة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم د.امل البيلي الوثبة الثانية من مشروعات مؤسسة سند الخيرية بمحلية أمبدة وحدة الأمير بتوزيع الحقيبة المدرسية لتلاميذ وتلميذات الأسر المتعففة والفقيرة .
وأكدت البيلي خلال مخاطبتها حفل تدشين مشروع توزيع الحقيبة المدرسية وتسليم بطاقات التأمين الصحي أمس، ضرورة تكامل الجهدين الرسمي والشعبي لتعزيز محورَي التعليم والصحة، مشيرة إلى دور مؤسسة سند في دعم مثل هذه المشاريع التي وصفتها بالاستراتجية.
من جانبها أكدت مدير عام مؤسسة سند الخيرية سامية محمد عثمان، حرص مؤسسة سند ضرورة إنفاذ مثل هذه المشاريع لدعم الأسر المتعففة، وأبانت أن مشروع بطاقات التأمين الصحي جاء في إطار الشراكة الذكية مع شركة إسمنت عطبرة بتفعيل دور التأمين الصحي بالمحلية، وأوضحت أن المؤسسة ستكون في شكل منظومة متكاملة لوضع الخطط والبرامج لتفعيل المبادرات والنفرات في المجالات كافة من خلال الاستقرار الذي تشهده محلية أمبدة بقيادة المعتمد عبد اللطيف فضيلي .
صحيفة السوداني.