توجيهات بمنع إقامة مساكن عشوائية بأمبدة

أكد معتمد محلية أمبدة عبد اللطيف فضيلي عدم السماح بقيام أي سكن عشوائي جديد أو التعدي على الأراضي الحكومية بالمحلية.
وأشار لدى لقائه مدير عام مصلحة الأراضي بوزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم محمد الشيخ لدعم عمليات التخطيط الجارية بالمحلية لمكافحة السكن العشوائي ومكافحة التعديات ومتابعة إدخال الخدمات وإنشاء أسواق جديدة بالمنطقة للإسهام في دخل الفرد وتقريب الخدمة للمواطن.
ووجه المهندس مدير عام الأراضي ولاية الخرطوم جهاز حماية الأراضي بالإسراع في تكملة الإجراءات وفتح الشوارع للحارات 17، 34، 16، ومربعات 3،4،9،10، السلام ومصرف الحارة 25.
يذكر أن اللقاء ناقش مواضيع التخطيط وإيقاف تمدد السكن العشوائي واستمرار لجان عمل القرعة والمقابلات للمربعات الجاري تخطيطها لتكملة إجراءاتها المتبقية، وأمَّن اللقاء على ضرورة استمرار عمل الحماية ومتابعة إزالة التعديات على الأراضي الحكومية.
صحيفة السوداني.