حسبو يدعو لإنتاج مناهج عمل لنبذ العنف والتطرف

دعا نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن، علماء المسلمين، إلى إنتاج مناهج للعمل من أجل نبذ الغلو والتطرف والإرهاب وإبراز سماحة الدين الإسلامي وقيمه الفاضلة.
والتقى حسبو عبدالرحمن، يوم الخميس، رئيس الوقف السني العراقي، الشيخ عبداللطيف الهميم، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد.
وقال الهميم في تصريح صحفي إنه التقى خلال زيارته بهيئة علماء السودان، وعدد من المؤسسات التعليمية والدعوية ووزارة الأوقاف التي ناقش معها سبل التعاون، مؤكداً تطلعه لعلاقات أفضل في المستقبل وتوحيد آليات العمل في الجانب الإسلامي والدعوي.
شبكة الشروق