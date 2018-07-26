شركة صينية تبدي رغبتها في الاستثمار بالاكتشافات النفطية

أعلنت شركة “Zhungtuo Petroleum” الصينية رغبتها في دخول الاستثمار النفطي بالسودان. والتقى وزير النفط والغاز، أزهري عبدالقادر عبدالله، بوفد الشركة يوم الخميس، وبحث معه رغبة الشركة في العمل داخل البلاد.
وأكد رئيس الوفد الصيني، رغبتهم في العمل بمجال الاستكشاف والإنتاج النفطي.
وأبدى وزير النفط استعداده لدعم جهود الشركة في الاستثمارات النفطية، مشيراً إلى تجربة الشركات الصينية النفطية بالسودان الرائدة وعلى رأسها “cnpc”، داعياً الشركة للتفاوض مع الشركة الوطنية السودانية “سودابت” للدخول في شراكة بالمربعات المتاحة.
ونادى بضرورة التعاون المشترك مع “سودابت” في مجال إنتاج وصناعة النفط والغاز وتبادل الخبرات، مؤكداً توفير كل التسهيلات الممكنة حتى تعم الفائدة الطرفين.
شبكة الشروق
1 التعليقات
علاء البدري
2018/07/26 at 10:46 م (UTC 3) رابط التعليق
تبادل الخبرات قال ….. دا حب من طرف واحد