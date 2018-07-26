الشروع في إعداد قانون جديد للاستثمار

اطلع مساعد رئيس الجمهورية، فيصل حسن إبراهيم، على أنشطة وزارة الاستثمار وقضايا الاستثمار بالبلاد، بالإضافة لما يجري من الإعداد لعمل قانون جديد للاستثمار لمعالجة المشاكل التي تواجه الاستثمار بالبلاد لتقديم ميزات جديدة خاصة.
وأوضح وزير الدولة بوزارة الاستثمار، أسامة مختار، في تصريحات عقب اللقاء الخميس بمساعد الرئيس في القصر الرئاسي، بأن اللقاء تناول المعوقات التي تواجه المستثمرين في الولايات، وقضايا الأراضي التي تخصص للمشروعات الاستثمارية.
وأشار إلى أهمية النظر في معالجة القانون الجديد لتعالج قضايا الاستثمار.
وقال مختار إن وزارة الاستثمار بصدد عمل مشروع خارطة استثمارية جديدة ستشمل معلومات أساسية عن كل السودان والمناطق الاستثمارية، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية وإنشاء مركز خدمات حديث للمستثمرين خاص بالأجانب.
وأكد بأن العمل جار لمزيد من تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين، مؤكداً أن المستثمرين لم يتوقفوا عن زيارة البلاد.
شبكة الشروق