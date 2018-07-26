السودان يهنئ تايلاند بنجاح عملية إنقاذ “أطفال” الكهف

أعلن رئيس الوزراء التايلندي الجنرال برايوت شان أوشا، التزام حكومته بدعم السودان بالخبرات والمساعدات في مختلف المجالات مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية لدى الحكومة والمتمثلة في الزراعة والصناعات والتكنولوجيا المتعلقة بها، بينما هنأت الخرطوم بانكوك بنجاح عملية إنقاذ أطفال الكهف.
وقال خلال استقباله بمكتبه، الخميس، بمقر الحكومة سفيرة السودان لدى مملكة تايلاند سناء حمد العوض، إن السودان يمثل ركيزةً مهمة في الاستراتيجية التايلندية للتوجه نحو أفريقيا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وجه الوزارات ذات الصلة بتسهيل إجراءات المستثمرين الراغبين في التوجه للسودان، مؤكداً أن “السودان يمثل ركيزةً مهمة في الاستراتيجية التايلندية للتوجه نحو أفريقيا”.
وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، وأكد رئيس الوزراء اهتمامه بالسودان ومعرفته العميقة به وحرصه الشخصي على رعاية العلاقات المتطورة بين البلدين للمضي بها قدماً بخطى ثابتة.
من جانبها، عبرت السفيرة عن عميق تقديرها لهذا اللقاء، وقدمت تهانيها الشخصية وتهاني حكومة وشعب السودان بنجاح عملية إنقاذ أطفال الكهف والتي تكللت بخروجهم جميعاً سالمين، كما نقلت تحايا رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي.
شبكة الشروق