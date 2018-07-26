السودان: إنهاء معاناة المواطن الجنوبي تحد يواجه الجميع

قال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، إن وساطة الخرطوم في حل نزاع فرقاء جنوب السودان خالية من أي أجندات وهدفها إحلال السلام، وإن التحدي الوحيد الذي يواجه الجميع هو تنفيذ الاتفاق على الأرض وإنهاء معاناة المواطن الجنوبي بعدم العودة للحرب.
وأكد أحمد في لقاء ضم أطراف التفاوض في دولة جنوب السودان بوزارة الخارجية، الخميس، أن الخرطوم تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.
وجدد استعداد السودان التام لمتابعة تنفيذ الاتفاق، بحكم الوساطة التي جعلته ضامناً للسلام في دولة جنوب السودان، إلى جانب دعم جميع الشركاء لإحلال السلام في دولة جنوب السودان.
إلى ذلك أكد مستشار رئيس دولة جنوب السودان، توت قلواك، ترحيب رئيس حكومة جنوب السودان، باتفاق الخرطوم، مؤكداً استعداد الحكومة التام لتنفيذ الاتفاق على الأرض، ودعا الأطراف كافة في دولة جنوب السودان للانخراط في عملية السلام.
وامتدح قلواك دور الخرطوم ووساطتها لحل النزاع في دولة جنوب السودان، ووصفها بـ”البيت الكبير”.
وفي السياق قال ممثل وفد الحركة الشعبية المعارضة جناح مشار، تنقو بيتر، إن الاتفاق الذي تم توقيعه في الخرطوم يمثل خطوة كبيرة في إحلال السلام في دولة جنوب السودان.
وأثنى بيتر على دور الخرطوم في طي الخلاف، مؤكداً استعداد المعارضة التام لتنفيذ الاتفاق، داعياً إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاق وإنهاء معاناة المواطنين في دولة جنوب السودان.
شبكة الشروق