السفير الإثيوبي بالقاهرة: موضوع سد النهضة في طريقة للحل تمامًا

قال تاييى أثقلاسيلاسى أمدي سفير إثيوبيا في القاهرة، إن بناء سد النهضة تم بمساهمات شعبية إثيوبية خالصة.
وأضاف أمدي – خلال مؤتمر الخطوط الجوية الإثيوبية المنعقد مساء يوم الخميس، بأحد فنادق القاهرة- أن جميع القضايا العالقة بسد النهضة في طريقها للحل تمامًا، وذلك بعد اللقاء الأخير الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، حيث توافقا على تبني رؤية تعاون مشتركة قائمة على التكامل الاقتصادي المشترك، واحترام حق كل منهما في تحقيق التنمية.
وأشار السفير الإثيوبي بالقاهرة، إلى أن مصر وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى تتفهم حاجة إثيوبيا للتنمية، وأيضًا من جانبنا نتفهم تماما حاجة مصر ذات الزيادة السكانية المطردة لنهر النيل، ومثلها حاجة إثيوبيا ذات النمو السكاني للكهرباء والمصانع، وهذا التفهم لن يسمح بمس العلاقات الودية بين البلدين.
إنجي خليفة
اخبار اليوم المصرية