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سياسية

2018/07/27

2018/07/27


بالفيديو: يسو تنفجر في منتقديها من الرجال وتقول أنهم (مسحوب منهم لقب الرجولة)



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وصفت الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال تسجيل جديد على يوتيوب الذين ينتقدون أسلوبها ويعتبرونها (بلا أهل ) وليست (بنت ناس) حسب تعبيرها – وصفتهم بعدم الرجولة.

وقالت مس يسو في معرض ردها عليهم (أنا بت ناس غصباً عنكم لاني لميتكم هنا واصبحتوا تكتبوا انفعالاتكم السلبية ولأني أقلقلتكم انتو المسحوب منكم لقب الرجولة) .

وأضافت بأن أكثر ما يغيظ الرجل من المرأة عندما ( تهبشو في حتة حساسة) موضحة ذلك بأن يرى امرأة ناجحة ومتقدمة وواثقة من نفسها بينما هو فاشل ومتراجع للوراء حتي تصبح (المرة ارجل منو).

الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: يسو تنفجر في منتقديها من الرجال وتقول أنهم (مسحوب منهم لقب الرجولة)

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