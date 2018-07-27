وصفت الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال تسجيل جديد على يوتيوب الذين ينتقدون أسلوبها ويعتبرونها (بلا أهل ) وليست (بنت ناس) حسب تعبيرها – وصفتهم بعدم الرجولة.
وقالت مس يسو في معرض ردها عليهم (أنا بت ناس غصباً عنكم لاني لميتكم هنا واصبحتوا تكتبوا انفعالاتكم السلبية ولأني أقلقلتكم انتو المسحوب منكم لقب الرجولة) .
وأضافت بأن أكثر ما يغيظ الرجل من المرأة عندما ( تهبشو في حتة حساسة) موضحة ذلك بأن يرى امرأة ناجحة ومتقدمة وواثقة من نفسها بينما هو فاشل ومتراجع للوراء حتي تصبح (المرة ارجل منو).
الخرطوم (كوش نيوز)
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بالفيديو: يسو تنفجر في منتقديها من الرجال وتقول أنهم (مسحوب منهم لقب الرجولة)