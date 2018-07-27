وزير جنوبي: البلدين يعتبران دولة واحدة ونحتاج للتكامل الاقتصادي بين السودان وجنوب السودان

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادى د. محمد عثمان سليمان الركابي في ختام زيارة وزير مالية حكومة جنوب السودان وزيارة مدير بنك التنمية والتجارة التابع للمنظمة الكوميسا، كل على حدة، تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ، وقال إن تحقيق السلام في جنوب السودان يدعم المجال الاقتصادي بين البلدين ، مشيراً الى أن عملية السلام تهم المواطن الجنوبي أولاً والمواطن السوداني ثانياً ، واضاف أنه تم الاتفاق على المبادئ والمفاهيم الخاصة بتطوير العلاقات ودعم سبل التعاون بين البلدين.
وأبان د. الركابي أن بنك التنمية التجارة التابع لمنظمة الكوميسا يدعم عملية تطوير التجارة بين الدولتين باعتبارهما عضوين من دول المنظمة ، ويعتبر البنك شريكا أساسيا لدعم المشروعات التي تخدم البلدين.
ومن جانبه أوضح سلفاتور قرنق مبيور ديت وزير مالية حكومة جنوب السودان أن زيارته تأتي للسودان بدعوة كريمة من وزير المالية السوداني للتفاكر حول استفادة البلدين من النواحي الاقتصادية والتجارية ومناقشة الإطار المفاهيمي للتعاون تمهيداً لتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية بالخرطوم أو جوبا في القريب ، مؤكداً أن البلدين يعتبران دولة واحدة ، وقال إن مبادئ العمل التجاري تعتمد أساساً على الشراكة بين البلدين ، مشيراً إلى الحاجة الماسة للتكامل الاقتصادي بين السودان وجنوب السودان في ظل مرحلة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ، مبيناً أن بنك التنمية والتجارة يساعد في عملية تسهيل العلاقات التجارية وانسياب التبادل التجاري بين البلدين .
من جانبه أشار مدير بنك التنمية والتجارة التابع للمنظمة الكوميسا إلى الفرص المتوفرة للبلدين في كافة المجالات، مشيراً إلى تعزيز العمل الاقتصادي بما فيه التجارة خاصةً أن الدولتين من الدول المهمة في دول الكوميسا ولديهما ميزات نسبية في الزراعة ومنتجاتها المختلفة ، وأضاف أن أولوية البنك تتمثل في البنيات التحتية للبلدين باعتبارها الداعمة للاقتصاد بين البلدين.
الخرطوم 26-07-2018م (سونا)