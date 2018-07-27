ظهرت الفنانة ندى القلعة على فيديو وهى تقوم بعملية الطبخ في جو أسري، وكانت الفنانة بصحبة عدد من قريباتها أتضح من خلال الحوار الذي دار بينهن أن إحداهن أختها التي أطلقت عليها اسم (عشوشة) بجانب أمها (عوضية).
الصوت النسوي الذي كان يتجاذب أطراف الحديث خلال التصوير مع ندى القلعة اتهمها بأنها لا تجيد الطبخ وأنها كانت استغلالية تتعلل بعملها وفنها حتى تهرب من الدخول للمطبخ الذي لا تجيد فيه شيئاً من الوجبات.
دافعت ندى القلعة عن تهمة تهربها من المشاركة في واجبات الطبخ مؤكدة إجادتها له ، بينما أوضحت بأن شقيقتها هي التي لا تجيد الطبخ وأن هذه المشكلة ستتسبب في طلاقها من زوجها.
الفيديو الذي تم تصويره في جو أسري بسيط عكس التواضع الكبير الذي تتمتع به الفنانة الجماهيرية ندى القلعة حسب تعليقات بعض المتابعين بينما نفى البعض الآخر هذا السلوك ، وقام البعض بتذكيرها بحادثة اتهامها لسائقها بأنه قام بسرقة (السجوك) من منزلها واصفين تصرفها بالبخل و الأنانية حيث كتب أحدهم قائلاً (ندى يا بخيله انتي طلعتي السواق حقك بسبب سجوك قلتي أكل السجوك حقي).
الخرطوم (كوش نيوز)
للمشاهدة
بالفيديو: فيديو طبيخ لندى القلعة يعيد حادثة طردها لسائقها بسبب أكله قطعة (سجوك)