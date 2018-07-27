وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تصدر توضيح بخصوص محاولة اختراق موقعها

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
إدارة الاعلام والعلاقات العامة
توضيح
إشارة إلى الموضوع أعلاه، ننوه إلى أن البيان المتداول على مجموعة من وسائط التواصل الإجتماعى مساء الخميس بإعتباره صادر عن السيدة وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. تهانى عبدالله ، بيان قديم أو سابق يعبر عن حادثة محاولة اختراق للموقع المشار إليه منذ اكثر من عام.
وتؤكد الوزارة أنه لم يصدر عن السيدة الوزيرة أى بيان بخصوص حادثة اختراق حديثة. وعليه ننوّه الجميع لعدم التعامل مع هذا البيان بإعتبار انه يعبر عن محاولة إختراق جديدة. ومن المتعارف عليه ان عمليات او محاولات اختراق المواقع ظاهرة يومية على مستوى العالم والفيصل فى التعامل معها هو التصدي السريع وهو مايجرى لمحاولة الاختراق التى تعرض لها موقع الوزارة الذي تجرى الآن عملية اصلاحه وصيانته والفحص الأمنى له تحت إشراف مباشر من السيدة الوزيرة ،وسيتم رفعه قريبا جدا بعد إكتمال عمليات الفحص الأمني.
والله الموفق
إدارة الاعلام والعلاقات العامة.
26/7/2018