أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الجمعة 27 يوليو 2018م
🔵 سحر البيان:
*فرقاء الجنوب يعبرون عن امتنانهم لحكومة السودان*
*رئيس الجمهورية يؤكد حرص الحكومة على تعزيز مسيرة السلام وتحقيق التراضي الوطني*
*البشير يطلع على العلاقات مع دول البريكس*
*اتفاق السودان وجنوب السودان لتطوير العلاقات الاقتصادية*
*بكرى يطلع على تنفيذ توصيات الحوار الوطني*
*41 مليون دولار منحة البنك الإفريقى للزراعة*
*النائب الأول لرئيس الجمهورية يرأس اجتماع رؤساء القطاعات الوزارية*
*نائب رئيس الجمهورية يلتقى وفداً من ديوان الوقف السني العراقي*
*مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم يوجه بالمحافظة على مكتسبات المرأة*
*د. الفاتح عزالدين يخاطب اللقاء التنسيقي مع قطاع الفكر والثقافة بوطني الخرطوم.*
*مساعد رئيس الجمهورية يطلع على أداء وزارة الاستثمار*
*لجنة برلمانية : انفراج أزمة الدقيق وانسيابه*
*وزير ديوان الحكم الاتحادي يطمئن على الموسم الزراعي بالنيل الأبيض*
🔵 صحيفة أخبار اليوم:
* بالصور والتفاصيل : إغتيال مدير مشروع سد النهضة بوسط أديس ابابا في ظروف غامضة .
* الشرطة الاثيوبية تعلن القبض على عدد من المشتبه بهم .
* الاستخبارات العسكرية أحبطت محاولة الاختراق العسكري للكلية الحربية بامدرمان .
* المالية والبنك الافريقي يوقعان اتفاقية لتمويل مشروع سلسلة القيمة الزراعية .
* برئاسة الفريق اول صلاح قوش : انطلاق اعمال قمة السيسا بالعاصمة الناميبية .
🔵 صحيفة الوطن:
تفاصيل مقتل مدير سد النهضة الأثيوبي بطلق ناري
وفاة طفل وانهيار عشرات المنازل جراء الأمطار بالجزيرة
برلمانيون ينتقدون منع الصحفيين من دخول المجلس الوطني
🔵 وكالة السودان للأنباء “سونا”
البشير يطلع على العلاقات مع دول البريكس
رئيس الجمهورية يوجه بضرورة دعم التراضي الوطني
بكري يطلع على تنفيذ توصيات الحوار الوطني
بكري يرأس اجتماع رؤساء القطاعات الوزارية
حسبو يدعو العلماء لإنتاج مناهج لنبذ الغلو
فيصل يوجه بالمحافظة على مكتسبات المرأة
فرقاء الجنوب يعبرون عن امتنانهم لحكومة السودان
41 مليون دولار منحة البنك الإفريقى للزراعة
وزيرا الداخلية والصحة يتفقدان المتأثرين بالسيول بكسلا
لجنة برلمانية : انفراج أزمة الدقيق وانسيابه
كمال عمر :الحوار ناقش قضايا الأزمة السياسية
إعلام المجلس الوطني:سنمكن الصحافة لاداء دورها
رئيس هيئة الجمارك يشيد بادارة مكافحة التهريب
السودان والسلطنة ينظمان ملتقى للنفط والغاز بالخرطوم
والي الخرطوم يتفقد عدداً من المنشات الصحية
🔵 المركز السوداني للخدمات الصحفية “Smc”
إيواء (3) آلاف أسرة تضررت بالسيول والأمطار بكسلا
قيادات بجنوب السودان تدعو المجتمع الدولي للضغط على الرافضين للسلام
🔵 هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
والي البحر الاحمر بالانابة يستقبل وفد لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني للوقوف على ترتيبات تفويج الحجيج لهذا العام
والي البحر الاحمر بالانابة رئيس اللجنة العليا لدرء اثار السيول والامطار يرأس اجتماعا لتفعيل غرف الطوارئ بالولاية والمحليات
أول افواج حجيج الولاية يغادرون الى الاراضي المقدسة عبر ميناء الامير عثمان دقنه بسواكن
جمعية عوفيام الطبية تنظم يوماً صحياً بالتعاون مع جمعيتي الفنار والنساء عقيق
🔵 شبكة الشروق نت
البشير يوجه بدعم التراضي الوطني ودعوة الممانعين للحوار
توجيه رئاسي بدعم الإمدادات الطبية بـ”80″ مليار جنيه
حسبو يدعو لإنتاج مناهج عمل لنبذ العنف والتطرف
مصر تُحذِّر مواطنيها من حمل” الترامادول” إلى السودان
برلماني يُحذّر من خطورة التمويل الخارجي للانتخابات
أبوكشوة: التدريس بالتعليم العالي يوازي وظائف “القضاة والمستشارين”
🔵 شبكة المؤسسة الإعلامية ولاية شمال كردفان*
*◾️والي ولاية شمال كردفان يخاطب الإحتفال بتخريج طلاب أكاديمية العلوم الصحية ويقول إنهم خط الدفاع الأول في إبقاء المجتمع معافي*
*◾️جامعة كردفان تتفوق في الفعاليات العلميةوالبروفيسور مؤيد في الطليعة بإبتكار علمي في ملتقي الجامعات السودانية للبحث العلمي*
*◾️نظم وأمن المعلومات محور دورة تدريبية أقامتها شرطة شمال كردفان لمنسوبيها*
*◾️السيول والأمطار تدمر عدد من المنازل بمنطقة أم رماد بإدارية أبوحراز ريفي شيكان ومعتمد شيكان يطمأن علي الأوضاع*
*◾️ وزير الشؤون الإجتماعية بالولاية يثني علي جهود المرأة بشمال كردفان في التنمية*
🔵 أخبار الملاعب
المريخ العاصمي يستضيف حي العرب بورتسودان مساء اليوم
الهلال يؤدي مرانه الرئيسي اليوم بملعب المباراة بمدينة بييرا
مريخ الفاشر يستعد للقاء الأهلي شندي بالأحد باستاد شندي
تصدر عن مركز سحر البيان للخدمات الصحفية والإعلامية