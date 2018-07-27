إثيوبيا.. احتجاجات بعد مقتل مدير سد النهضة

تجمع مئات الأشخاص في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، الخميس، احتجاجا على مقتل مدير مشروع سد النهضة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وذكرت الشرطة الإثيوبية أن سيمغنيو بيكيلي مدير مشروع سد النهضة، الذي يُشيد على نهر النيل، بتكلفة 4 مليارات دولار، عُثر عليه مقتولا بالرصاص في سيارته، الخميس.
وقال رئيس مفوضية الشرطة الاتحادية زين جمال للصحفيين: “تحققنا من أن المهندس سيمغنيو بيكيلي قتل بالرصاص”.
وأضاف: “أصيب برصاصة خلف أذنه اليمنى” وعُثر على مسدس من طراز كولت داخل السيارة.
وردا على سؤال عما إذا كان المسدس يخص القتيل قال زين: “لم يتأكد هذا”.
وأكد زين أن الشرطة جمعت أدلة جنائية وتتحدث مع الشهود. وقال: “تجري الشرطة الآن تحقيقا”.
وفي وقت سابق، لاحظ مصور من رويترز بقع دماء على مسند ذراع داخل السيارة، وهي من طراز تويوتا لاند كروزر، قبل أن تنقل سيارة إسعاف الجثمان. وأعلن الإعلام الرسمي نبأ الوفاة دون الإفصاح عن السبب.
وفي تعليق رسمي، قال فيتسوم أريغا مدير مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على “تويتر” إن الأخير شعر بالحزن والصدمة الشديدة بعد سماع نبأ مقتل سيمغنيو.
سكاي نيوز