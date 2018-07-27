فرقاء الجنوب يعبرون عن امتنانهم لحكومة السودان

مبادرة من فرقاء جمهورية جنوب السودان، استقبل وزير الخارجية الدكتور الدرديري محمد أحمد، اليوم ، بالقاعة الكبرى بوزارة الخارجية، فرقاء جمهورية جنوب السودان . حيث قدم الفرقاء شكرهم وتقديرهم إنابة عن شعب جنوب السودان الشقيق للجهود التي بذلتها حكومة السودان برعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير في استضافة المفاوضات بين الفرقاء تحت مظلة منظمة الإيقاد والتي تكللت يوم أمس بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية قسمة السلطة والمشاركة في الحكم .
كما أكد ممثلو كافة الأطراف الموقعة حرصهم على تنفيذ بنود الاتفاق والعمل سوياً على إرساء دعائم السلام والاستقرار في جنوب السودان خدمةً لمصالح شعبه.
من جانبه أشاد وزير الخارجية بروح المسئولية والجدية التي تحلت بها الأطراف المتفاوضة الأمر الذي أفضى إلى التوقيع على اتفاقية تشارك الحكم والسلطة ، مؤكداً أن السيد رئيس الجمهورية ضامن الاتفاق يتابع عن كثب سير المفاوضات ويولي اهتماماً متصلاً حتى يتحقق كامل الأمن والاستقرار بجمهورية جنوب السودان وينعم شعبها الشقيق بالسلام الشامل .
سونا