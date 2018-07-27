عصابة ترصد مكافأة 70 ألف دولار لقتل كلبة… والسلطات تتحرك لحمايتها

تسابق السلطات في إقليم أورابا بكولومبيا الزمن، لنقل أحد كلاب الشرطة إلى خارج الإقليم لتأمينها، بعد أن رصدت أكبر عصابة لتهريب المخدرات في البلاد جائزة مالية لمن يقتلها.
ووفقا لما نقلته “فوكس نيوز”، تعرضت عصابة “أورابانوس”، لضربة قوية بعد أن تمكنت الكلبة سومبرا من كشف موقع عشرة أطنان من الكوكايين.
وعقب ما فعلته سومبرا، أعلنت العصابة عن مكافأة قدرها 70 ألف دولار أمريكي، لمن يقتل سومبرا.
وتم نقل سومبرا إلى المطار الدولي في مدينة بوغوتا عاصمة البلاد، وهو المكان الذي يعتبر آمنا مقارنة بأي موقع آخر، كما لا تتحرك الكلبة إلا بمرافقة عدد من رجال الشرطة حرصا على تأمينها.
وسبق للعصابة رصد مكافأة مالية للتخلص من أعدائها، حيث رصدت 500 دولار أمريكي في عام 2012 لقتل أحد أفراد الشرطة.
سبوتنك