المريخ يتطلع لطمأنة جماهيره قبل المغامرة العربية

يستضيف المريخ بملعبه في أم درمان، مساء اليوم الجمعة، حي العرب بورتسودان، في افتتاح الأسبوع الخامس بدوري النخبة السوداني.
وسيخوض المريخ المباراة، بنشوة فوزه على الأهلي شندي، في الجولة السابقة، والذي رفع رصيده إلى 6 نقاط.
ويسعى الفريق الأحمر، لبث الطمأنينة في نفوس جماهيره، قبل مغادرته يوم السبت إلى لبنان، استعدادا لمواجهة الجيش السوري، في أول آب/أغسطس المقبل، ببطولة الأندية العربية.
وفي هذا الصدد، قال يامن الزلفاني، المدير الفني للمريخ، خلال تصريحات خاصة لـ””: “مباراة حي العرب مثلها مثل مواجهة الأهلي شندي، من حيث الأهمية ورغبتنا في تحقيق الفوز”.
وتابع: “يبدو حالنا أفضل بانضمام العديد من اللاعبين، الذين كانوا متوقفين عن النشاط خلال الفترة السابقة، مثل سيف تيري”.
أما حي العرب، الذي يمتلك 4 نقاط، فإن نتائجه تراجعت بعد انطلاقته القوية، عندما فاز خارج ملعبه على الأهلي مروي، ثم تعادل مع الخرطوم، قبل أن يخسر مباراتين على التوالي، أمام هلال الأبيض والهلال، ويسعى لتجنب الهزيمة الثالثة.
كما ستقام 3 مباريات بدوري الهبوط، الذي يضم 10 فرق، حيث سيشهد استاد حليم/شداد بالعاصمة الخرطوم، مباراة الأهلي الخرطوم، المتصدر بـ8 نقاط، مع المتذيل بنقطة واحدة، المريخ نيالا.
وسيحل كوبر البحراوي، صاحب الترتيب السادس بـ5 نقاط، ضيفا على ود هاشم، الرابع بـ7 نقاط.
وفي مدينة القضارف، يسعى الشرطة صاحب الـ4 نقاط، لتحقيق فوزه الأول، حين يستضيف الأهلي عطبرة، التاسع بنقطتين.
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