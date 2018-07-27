41 مليون دولار منحة البنك الإفريقى للزراعة

وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى اتفاقية منحة مقدمة من البنك الإفريقى للتنمية بمبلغ 41 مليون دولار، ومساهمة حكومة السودان بـ 4,4 مليون جنيه لتمويل مشروع سلسلة القيمة الزراعية للمحصولات الصمغ العربى، الفول السودانى، السمسم والبطاطس في ولايات شمال كردفان وغرب كردفان والخرطوم، ووقع نيابة عن الحكومة د. محمد عثمان سليمان الركابى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، فيما وقع عن البنك الإفريقى للتنمية مستر روبيل درووجو الممثل المقيم للبنك الإفريقى للتنمية ، بحضور وزير الدولة بالمالية مجدي حسن يس ووكيل التخطيط بوزارة المالية عبد الله إبراهيم ومديري الإدارات بوزارة المالية بقاعة الوزارة .
وأشار د. الركابي إلى دعم البنك الإفريقي للتنمية لمشروعات التنمية المستدامة في السودان التي شلمت الخدمات الأساسية المياه والصحة والتعليم والكهرباء، وقال إن هذه المشروعات تخدم زيادة الإنتاج والإنتاجية في الزراعة من مصادر خارجية ورفع مساهمة الناتج القومي الإجمالي .
وقال وزير المالية إن المشروع يهدف لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل الأسر من خلال تطوير البنية التحتية والوصول إلى الأسواق وتسهيل التجارة لزيادة الإنتاج الزراعي والإنتاجية وتطوير وتحديث النظم الزراعية ، مشيراً إلى أنه سيتم اختيار كوادر مؤهلة للعمل بالمشروع كنقاط ارتكاز لكل من ولايتي الخرطوم وغرب كردفان لتنفيذ أنشطة المشروع، بالإضافة إلى تعيين نقطة ارتكاز للصمغ العربي من وزارة الزراعة .
من جانبه أوضح روبيل درووجو الممثل المقيم للبنك الإفريقى للتنمية بالخرطوم أن مشروع سلسلة القيمة الزراعية ممول من البنك الإفريقى بمنحة مركزة بصورة أساسية على تطوير سلاسل القيمة الزراعية، بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية ومساعدة الحكومة لتحقيق أهداف البرنامج الخماسي والخطة الزراعية لحكومة السودان، مشيراً إلى أن هذا التدخل ينسجم مع أهداف خطط البنك الإفريقي للتنمية خاصة المتعلقة بإطعام إفريقيا.
وقال روبيل إن جملة مشروعات البنك الإفريقى للسودان بلغت 350 مليون دولار عبارة عن منح ، مطالبا وزير المالية بضرورة الاهتمام بتنفيذ هذه المشروعات بكفاءة عالية حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة ، مؤكداً دعم البنك الإفريقي للسودان لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
سونا