ترتيبات لدمج طلاب الخلاوي في التدريب المهني

إلتقى الدكتور عبدالعاطي محمد خير ـــ مدير عام وزارة التنمية البشرية والعمل بولاية الخرطوم بمكتبه ظهر اليوم الخميس بالأستاذ أحمد محمد علي ( الفششوية ) رئيس مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات ومدير عام مدارس تاج الحافظين القرآنية وذلك لبحث سبل إستيعاب حفظة القرآن الكريم بالخلاوى والمدارس القرآنية في مراكز التدريب المهني بولاية الخرطوم .
وأكد الدكتور عبدالعاطي على أن الوزارة تولي إهتماماً كبيراً بتدريب كافة شرائح المجتمع بالولاية في المجالات المختلفة.
وأعلن سيادته عن جاهزية المراكز لأستيعاب طلاب الخلاوى للتدريب في مجالات الكهرباء والتبريد والتكييف واللحام والبناء والتشيد والنجارة والسباكة والفندقة وغيرها من المجالات المهنية مشيراً إلى أن التدريب الحرفي والانتاجي يسهم بشكل كبير في استقرار المجتمع.
من جهته قال الأستاذ / أحمد محمد علي ( الفششوية) أن الهدف الأساسي من إنشاء مدارس تاج الحافظين هو دمج حفظة كتاب الله بالخلاوى والمساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم في التعليم المهني والأكاديمي.
وأبان أن هذه الجهود قد أفلحت بالشراكة مع العديد من الجهات ذات الصلة في إنزال الفكرة على أرض الواقع مشيراً إلى أن المؤسسة أنشأت العديد من المدارس في مختلف ولايات السودان.
فيما نوهت الأستاذة آمنة أبكر عبد الرسول ـــ الأمين العام لمفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات إلى أهمية وضع خطة واضحة ومرسومة لتنسيق العمل بين الجانبين من أجل ضمان إنجاح البرنامج.
مبينةً أن مدارس تاج الحافظين لديها شراكة مع وزارة التربية والتعليم وأنه تم وضع منهج معين لهذه المدارس يختصر سنوات الأساس إلى عامين فقط وأن الطلاب ينافسون حتى المرحلة الجامعية.
و أمن اللقاء على تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة في مجال التدريب وبناء القدرات بجانب تنفيذ عدد من المشاريع الإجتماعية بين الجانبين.
سونا