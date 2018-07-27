سكولاري يعود للتدريب في البرازيل من جديد

عين نادي بالميراس البرازيلي لكرة القدم، الخميس، مدرب السيليساو السابق، لويس فيليبي سكولاري، مديرا فنيا لفريقه، خلفا لمواطنه روجر ماشادو المقال من منصبه في نفس اليوم.
وأعلن بالميراس في بيان أن سكولاري (69 عاما) “وقع عقدا مع النادي حتى عام 2020. وستكون المرة الثالثة التي يقود فيها المدرب فريقنا” في إشارة إلى إشراف سكولاري على الفريق بين 1997 و2000 ثم بين 2010 و2012.
وأوضح النادي أن سكولاري المتواجد حاليا في البرتغال “سيقوم بتسوية التفاصيل الأخيرة من أجل التوجه إلى البرازيل” وسيكون في ساو باولو “الأسبوع المقبل”.
ونجح بالميراس بقيادة سكولاري في إحراز كأس ليبرتادوريس عام 1999، وكأس البرازيل عامي 1998 و2012، وكأس ميركوسور (سوداميريكانا حاليا) في 1998.
وكان سكولاري أشرف على تدريب المنتخب البرازيلي بين 2001 و2002 قاده خلالها إلى اللقب العالمي الـ5 في كوريا الجنوبية واليابان، ثم في مونديال 2014 عندما خرج السيليساو بخسارة تاريخية على أرضه أمام ألمانيا في نصف النهائي 1-7 قبل أن ينهي العرس العالمي بخسارة مذلة أمام هولندا صفر-3 في مباراة المركز الثالث.
ودرب سكولاري أيضا المنتخب البرتغالي من 2002 إلى 2008، وقاده إلى المباراة النهائية لكأس اوروبا على أرضه عندما خسر أمام اليونان 0-1.
كما أشرف سكولاري على درب فريق غوانغجو الصيني بين 2015 و2017، وتوج معه بطلا للدوري المحلي أعوام 2015 و2016 و2017، ودوري أبطال أسيا عام 2015.
سكاي نيوز