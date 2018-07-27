إتحاد العمال يشدد على أهمية زيادة الحد الأدني للأجور

أكد الإتحاد العام لنقابات عمال السودان استمرار عمل اللجنة المكلفة من قبل رئاسة الجمهورية للوصول لتحسين أجور العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم . وأوضح أنه حريص بأن تخرج اللجنة بقرارات توصي بوضع زيادات على الحد الأدني للأجور.
وقال امين عام علاقات العمل بالاتحاد خيري النور يوم الخميس بحسب جريدة الجريدة الصادرة يوم الجمعة إن الحد الأدني للأجور لا يزال ثابتا في (625) جنيها رغم الارتفاع الكبير في أسعار السلع الضرورية . وأضاف أنهم يراعون الظروف التي تواجة العاملين لذلك يدعمون بشدة تحسين الأجور ، وقال أن الاتحاد دفع ببعض المقترحات لزيادة الاجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.
الخرطوم (كوش نيوز)