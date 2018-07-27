“هواوي” تفوت الفرصة على “سامسونغ” بإعلان “غير قابل للكسر”

أفادت تقارير صحفية أن شركة “هواوي” الصينية الرائدة في عالم الهواتف الذكية فوتت الفرصة على منافستها الكورية الجنوبية “سامسونغ” بإعلان جديد “غير متوقع”.
وأشار موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص إلى “هواوي” لم تنتظر إلا ساعات قليلة على إعلان “سامسونغ” نيتها إطلاق أول هاتف ذكي “قابل للطي” و”غير قابل للكسر”، بالإعلان عن هاتف مماثل.
وأعلنت “هواوي” أنها ستعتمد أول شاشة هاتف “مرنة” وغير قابلة للكسر، وستدعمها في النسخ الجديدة من هواتفها الجديدة.
وأشارت “هواوي” إلى أنها ستعتمد على الشاشات المرنة من نوع “OLED” الخاصة بالشركة الصينية “BOE”، والتي ستدعمها في هواتفها المرتقبة في مطلع العام المقبل 2019.
ورفض المتحدث باسم “هواوي” التعليق لموقع “ذا فيرج” حول تلك التقارير، ولكن أيضا رفض نفيها.
واكتفى بالقول: “شركة هواوي لا تعلق على الشائعات أو التكهنات أو حتى خططها المستقبلية”.
وكانت “سامسونغ” قد أعلنت في وقت سابق، عن نجاحها في اختبار شاشتها الجديدة غير القابلة للكسر، المصنعة من طلاء من البلاستيك المقوى بدلا من الزجاج.
سبوتنك