ايلا يصدر قرارا لمراجعة المدارس الخاصة بالولاية

أصدر دكتور محمد طاهر إيلا والي ولاية الجزيرة مؤخرا قرارا بتكوين لجنة لمراجعة المدارس الخاصة بالولاية برئاسة الدكتورة زينب كساب عميد كلية التربية حنتوب وعضوية 8 آخرين
وإستعرضت اللجنة في إجتماعها الأول صباح اليوم بأمانة الحكومة برئاسة د. زينب كساب عميد كلية التربية بحنتوب لائحة التعليم الخاص للعام 2013م ومعايير تقييم المدارس الخاصة وفق محددات والي الولاية و المتطلبات الإستراتيجية لتقييم المدارس الخاصة
وقد أقر الإجتماع تكوين لجان لتحديد بيئة المدارس الخاصة وقانون التعليم الخاص وقانون العمل ومراجعة العقودات
وتختص هذه اللجنة بمراجعة المدارس الخاصة من حيث المباني والبيئة المدرسية ومراجعة عقودات المعلمين والموظفين بما يحفظ حقوقهم وإلزام المدرسة بالشروط الواردة في المادة 11 من لائحة التعليم غير الحكومي بولاية الحزيرة لسنة 2013م علي ان ترفع اللجنة تقريرها في مدة لا تتجاوز 90 يوما من بداية أعمالها ..
سونا