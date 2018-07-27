محلية الخرطوم تنفذ حملة لازالة التعديات بكركر

نفذت السلطات بولاية الخرطوم فجر اليوم الجمعة حملة إزالة التعديات الهندسية داخل موقف مواصلات السكة حديد (كركر) وفقاً للقرار الصادر من الجهاز التنفيذي لحماية الأراضي وإزالة المخالفات بولاية الخرطوم.
وكشفت السلطات عن إزالة مايفوق الـ (50) موقعاً وكشك عشوائي داخل الموقف لا تحمل عقودات أو أوراق ثبوتية فيما تم إرجاء إزالة بعض المواقع المقيدة بعقودات سارية المفعول مالم يكن صاحب الموقع مخالفاً لاشتراطات العقد المبرم من حيث مزاولته للنشاط.
وحذر معتمد محلية الخرطوم الفريق ركن أحمد علي عثمان أبو شنب من نذر كارثة صحية وبيئية بسبب تشييد بعض المطاعم والكافيتريات والمقاهي اعلي شبكات ومنهولات الصرف الصحي داخل موقف كركر الأمر الذي يترتب عليه إزالتها فوراً لانسحابها علي صحة المواطن، وأشار أبو شنب إلي وجود أخطاء وتجاوزات فنية وتشغيلية صاحبت تشييد موقف كركر خلال الفترات السابقة شملت النواحي الهندسية واشتراطات توزيع الأنشطة التجارية التي ترهلت بشكل كبير وأفضت إلي تحويل الموقف من خدمة المواصلات إلي سوق تجاري غير منظم؛ فضلاً عن سوء تصريف مياه الأمطار والذي يظهر كل عام بسبب المخالفات، مشدداً على ضرورة إصلاح جميع الأخطاء بالموقف لأنها مسئولية تلي المحلية بشكل مباشر وقطع بقوله: (وجدنا أخطاء تحتم علينا إصلاحها من واقع مسئوليتنا أمام الله تعالي وتجاه خدمات مواطنينا، كما إننا ندير الخرطوم عاصمة البلاد وقبلتها ويجب أن تظهر بالشكل الذي يليق بها)، لافتاً إلي أن عدم ترشيد تخصيص المواقع التجارية أدي بدوره إلي خلل في عمل مصارف الإمطار وشبكات الصرف الصحي والإنارة وإعاقة حركة المركبات العامة، مؤكداً اعتماد خطة تهدف لمعالجة الإشكالات التي صاحبت تشييد الموقف حتي يعود لمزاولة نشاطه بالشكل المطلوب.
سونا