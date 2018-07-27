ميلنر يحذر من صلاح الموسم القادم

أكد نجم ليفربول الإنجليزي، جيمس ميلنر، الجمعة، أن المصري محمد صلاح قادر على مواصلة الأرقام القياسية التي حققها الموسم الماضي، وذلك بعد الأداء الرفيع الذي قدمه خلال المباراة الأخيرة أمام مانشستر سيتي.
ونجح صلاح في تسجيل 44 هدفا وصنع 16 خلال الموسم الماضي في 52 مباراة في جميع المسابقات، ونال لقب هداف البريميرليغ برصيد 32 هدفا.
ونصح لاعب خط وسط نادي ليفربول الإنجليزي زملائه في الفريق بمساعدة النجم المصري خلال الموسم المقبل، من أجل تخفيف الضغوط التي يتعرض لها، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الإنجليزية والإسبانية.
وقال ميلنر: “من الطبيعي أن يكون هناك ضغوط عندما تقدم موسمًا جيدًا؛ لأنك مطالبًا بالاستمرار على نفس المستوى”.
وأضاف ميلنر: “صلاح لاعب كبير وسيواصل التطور. يجب على جميع الفريق أن يواصل التقدم لأن صلاح لن يحمل الضغوط بمفرده لإخراجنا من المواقف الصعبة”.
وتابع: “أفضل اللاعبين في العالم حافظوا على مستواهم الجيد لأكثر من موسم، ويعد صلاح أكثر لاعب قادر على تكرار ذلك”.
وذكر النجم الإنجليزي: “لقد رأيت ما فعله صلاح وساديو ماني، في مباراة مانشستر سيتي، لقد قدما مساهمة كبيرة من أجل تحقيق ليفربول للانتصار في المباراة”.
يذكر أن فريق ليفربول احتل الموسم الماضي المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وخسر أمام ريال مدريد بـ3 أهداف مقابل هدف.
سكاي نيوز