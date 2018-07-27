يستقبل نحو 15 حالة جديدة شهريًا ارتفاع مضطرد في الإصابة بالسرطان وسط الأطفال

كشف المستشفى السودانى لعلاج سرطان الأطفال (7979)، عن ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان بين الأطفال بصورة مضطردة، و أن قسم سرطان الأطفال بمستشفى مدنى يستقبل ما بين 12 ـــ 17 حالة جديدة شهريًا. وأوضحت الإحصاءات أن المستشفى استقبل خلال العام 2017 فقط (139) حالة جديدة، وان مجمل التردد السنوى للعام الماضي من الأطفال بلغ (2,649) حالة بمستشفى مدنى.
وأقر مدير مستشفى سرطان الأطفال(الخرطوم)، لواء ركن معاش الطاهر عبد الله محمد صالح، بأن إدارته اكتشفت أن المبنى الخاص بمستشفاه غير مطابق لمواصفات العلاج الإشعاعى،و من ثم شرعت في تشييد مبنًى جديد وبعد أن نفذت- الإدارة- 20% من المبنى الجديد وفقًا لمواصفات لجنتين استشارية وأخرى طبية، ألغي المبنى واستعيض عنه بمساحة تقدر بـ 6 آلاف متر مربع في مكان مشرحة مستشفى الخرطوم السابقة، موضحًا أن اللجان المختصة أكدت أن الأجهزة الطبية الإشعاعية تحتاج إلى مواصفات محددة غير متوفرة فى المبنى الذى تم إلغاؤه، منها ضرورة اتساع المساحة، وتوفر الميادين الخضراء، وأماكن سكن لأسر الأطفال القادمين من الولايات. مؤكدًا أن المبنى السابق تم التنازل عنه لمستشفى جعفر بن عوف على أن تعوض الأخيرة المستشفى بالمساحة المخصصة لها بموقع المشرحة القديمة معلنًا عن فرز عطاء المرحلة الأولى للمستشفى. ونوه بأن تكلفة إنشاءات المستشفى تبلغ 22 مليون دولار فيما تبلغ تكلفة أجهزة ومعدات المستشفى 8.5 مليون دولار، مناشدًا الشعب السودانى بمد يد العون .
الصيحة