جوبا تمنح برلمانييها 16 مليون دولار لشراء سيارات ومنازل

صرفت الحكومة في جنوب السودان علاوة تصل قيمتها 18 مليون دولار لأعضاء البرلمان القومي ومجلس الولايات في العاصمة جوبا بصورة غير معلنة بعد أسبوعين من اتخاذ البرلمان قرارًا بتمديد ولاية الرئيس كير حتى عام 2021، وأعلنت الحكومة أن العلاوات خصصت لشراء سيارات ومنازل.
وتم تخصيص أكثر من 39 الف دولار لكل نائب من البرلمان القومي ومجلس الولايات بينما رفض فول يوانا بونجو، رئيس لجنة الاعلام بالبرلمان، التعليق على المسألة.
وقال عضو برلماني- فضل حجب اسمه- ” العلاوة جاءت من الرئيس لأن البعض منا ليس لديهم سيارات ومنازل ويتحرك معظمنا عن طريق الدراجات الهوائية”.ووفقا للموقع فأنه لم يتم دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في البلاد طوال ستة أشهر.
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