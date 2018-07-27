عرض مبنى للبيع بمليوني دولار يفجر جدلاً حول الحالة الاقتصادية بالبلاد

أثار عرض مبنى مكون من أربعة طوابق، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم عرضه بسعر مليوني دولار حوالي (90) مليون جنيه، ويقع المبنى بأحد أحياء الخرطوم الراقية، وعبر عدد من رواد التواصل الاجتماعي عن استغرابهم من السعر المطلوب الذي أعلنه ملاك العقار في عبارة مطلوب مليوني دولار أو ما يعادلها (بالجنيه).
ورصدت (المجهر) بعض التعليقات “بنك السودان ما عندو مبلغك دا.. خلي المواطن” وعلق آخر “فتش قروب الكدايس “الغلاد” بتلقى مشتري”، وكتب آخر “ما ممكن ياخي أسعار غريبة وناس أغرب تقول عمارة في فلوريدا”، وقال آخر (المبلغ داي تشتري بيهو مجمع سكني في القاهرة”.
المجهر