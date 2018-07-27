منع دخول النساء لكافتيريا الا بمحرم وارتباط شرعي

أثار اعلان لكافتيريا سخط وغضب واستكار على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبروه معبرا عن مراحل متاخرة من التخلف والجهل والخواء العقلي في البلد.وكانت الكافتيريا قد نوهت عبر الاعلان زبائنها عدم الحضور الى الكافتيريا مع اي فتاة بدون ارتباط شرعي لافتة الى عدم قبول اي عذر خلاف ذلك .
رواد التواصل الاجتماعي قابلوا الاعلان بثورة تعبر عن رفضهم لتصرف ادارة الكافتيريا حيث كتبت الكاتبة الصحفية والمذيعة بفضائية الخرطوم عائشة الماجدي قائلة :(يعني الواحدة لو عندها ظرف طارئ ومامعاها مُحرم ماتدخل كافتيريا مع ولد بغص النظر عن الولد صديق ،زميل ، حبيب اي شئ). بينما اشار البعض ان الاعلان يعبر عن الفكر الوهابي حيث كتب احدهم معلقا ( الوهابية الخطر القادم).
الخرطوم (كوش نيوز)