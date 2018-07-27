شورى (الوطني) يستعد لحسم ترشيح “البشير” في الانتخابات خلال اجتماعه القادم

أبلغت مصادر مطلعة، أمس (الخميس)، أن اجتماع مجلس الشورى القومي للمؤتمر الوطني خلال الأيام القادمة سيدرج بند ترشيح رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” في انتخابات 2020 ضمن جدول أعماله، بعد تكوين عدد من اللجان للترتيب لانعقاد المجلس وفق النظام الأساسي للحزب.
ويخاطب رئيس المؤتمر الوطني “عمر البشير” اجتماع الشورى الذي سيناقش أداء الحزب السياسي والتنفيذي على مستوى المركز والولايات، بجانب أداء مجالس الشورى الولائية والوضع الاقتصادي من خلال تقديم ورقة اقتصادية، تتناول معاش الناس وزيادة الإنتاج والإنتاجية، فضلاً عن مجهودات الرئيس “البشير” في إحلال السلام والأمن بدولة جنوب السودان.
المجهر
1 التعليقات
Sabir
2018/07/27 at 10:33 م (UTC 3) رابط التعليق
خير الأعمال ( خواتيمها ) لو كنتم تفقهون ..