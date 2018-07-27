الرئيس السوداني يلتقي بالبطل المغربي “ربوحات” الذي إنطلق من المغرب ممتطيا دراجته الهوائية قاصداً حج بيت الله الحرام

التقى رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير بمسجد النور بالبطل الدراجي الدولي الحاج محمد ربوحات الذي قدم من المملكة المغربية ممتطيا دراجته الهوائية قاصداً حج بيت الله الحرام عبر عدة دول إفريقية .
وقال البطل إن رئيس الجمهورية حيا عبره حجاج بيت الله الحرام سائلاً المولى جل وعلا أن يكتب لهم التيسير والقبول ، مشيرا إلى اطمئنان رئيس الجمهورية على صحة الحاج محمد ربوحات .
وكان الحاج محمد ربوحات قد غادر بلاده قبل أربعة اشهر عبر دراجته مرورا بموريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد ثم السودان .
وأضاف الحاج ربوحات أن البشير حيا المغرب ملكاً وشعباً وشكر الأسلاف من العلماء والأشراف المغاربة لنشرهم للدين الإسلامي بإفريقيا .وأكد أن حج محمد ربوحات عبر دراجته الهوائية يؤكد معاني سامية في الجهاد للوصول لحج بيت الله الحرام عبر معبر الحجاج الأفارقة البري القديم وأن ذلك يؤكد إنعام المولى تعالى على السودان وما حوله من دول الجوار بالسلام والأمان.
وختم اللقاء بمنح البشير للحاج ربوحات درعا تذكاريا من مجمع النور الإسلامي بحضور مدير مجمع النور الشيخ محمد الحبيب ومحمد حسن أحمد البشير رئيس مؤسسة معارج للسلام والتنمية .
الخرطوم 27-7-2018م (سونا)