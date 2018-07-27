إستعادة الموقع الإلكتروني لوزارة الإتصالات

تمكّن الفريق الفنى المختص بامن المعلومات وإدارة الموقع الإلكتروني ومركز البيانات الوطنى بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من إستعادة الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة بعد ساعات قليلة من محاولة الإختراق التى تعرض لها الموقع مساء الخميس.
وقد تمت إعادة الصفحة بعد إكتمال عمليات الصيانة والفحص الأمني تحت إشراف ومتابعة مستمرة ومباشرة من السيدة الوزيرة د. تهانى عبد الله عطية. ويُشار إلى أن موقع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ظل يحافظ على الترتيب الأول ولعدة أشهر فى التصنيف الذي يجريه المركز القومى المعلومات بصفة شهرية على مستوى مواقع الوزارات الاتحادية من حيث المحتوى والتحديث والاحتياطات الأمنية وغيرها من مؤشرات القياس.
وأشادت الدكتورة تهانى بجهود الفريق الهندسي لسرعة التصدى للمحاولة وإعادة الموقع على الشبكة والذي لم تتأثر أي من البيانات التي عليه بهذه المحاولة. مشيرةً إلى ان سرعة التصدى لمثل هذه المحاولات هى الفيصل، معتبرةً أن عمليات الإختراق تظل مستمرة وفي تطوُر مضطرد ما تقدم العلم والتكتلوجيا وهذه حقيقة مؤمّن عليها وثابتة ومتعارف عليها على مستوى العالم . يشار إلى ان موقع الوزارة الذي تعرض لمحاولة إختراق هو موقعها الإخباري ولا تقدم من خلاله اى خدمات إلكترونية.
إدارة الإعلام والعلاقات العامة
وزارة الإتصالات وتكنلوجيا المعلومات
الخرطوم فى: 27 يوليو 2018