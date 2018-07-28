وصفته بالتخلف والجهل .. الكاتبة الصحفية عائشة الماجدي تعترض على شرط دخول الكافتيريات (بوجود رباط شرعي)

اعتبرت المذيعة بفضائية الخرطوم والكاتبة الصحفية بصحيفة (الاخبار) عائشة الماجدي ان اعلان اشتراط احدى الكافتيريا عدم دخول الفتيات بصحبة الشباب الا برباط شرعي – اعتبرته نوعا من التخلف والجهل والخواء العقلي . موضحة بان الاعلان عن ذلك يعبر عن مراحل متأخرة لهذا التخلف.
وأضافت الماجدي عبر منشور على صفحتها على فيس بوك مستنكرة اعلان الكافتيريا (يعني الواحدة لو عندها ظرف طارئ ومامعاها مُحرم ماتدخل كافتيريا مع ولد بغص النظر عن الولد صديق ،زميل ، اي شئ) وأضافت قائلة (معناااها تشيلي قسيمتك بتاعت الزواج او تشيلي اثبات شخصية) وختمت منشورها بان من اتخذوا هذا القرار يريدون خراب البلد وانهم (بفتشوا للمحن ولي خراب البلد دي بطرق مظلمة) .
أغلب المتداخلين معها عبر التعليقات اتفقوا مع ما ذهبت اليه مستنكرين شرط الارتباط الرسمي لمرتادي الكافتيريا من الجنسين في الوقت الذي اعتبره البعض اعلانا موفقا نظرا لما يحدث من تجاوزات بين الشباب من البنين والبنات من مرتادي الكافتيريات من مسك وتشابك بالايادي وغير ذلك من التصرفات غير المنضبطة.
الخرطوم (كوش نيوز)
4 التعليقات
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Ali Murah
2018/07/28 at 12:28 ص (UTC 3) رابط التعليق
هو من المفترض يكتب عليها للرجال فقط
Osama
2018/07/28 at 12:33 ص (UTC 3) رابط التعليق
قرار سليم ميه ميه يجيك واحد زينا كده لاعندو عربيه ولا عندو ضل شجره يتكل فيها ويطلب ليهو
ساندويتش طعميه وبالكتير جمبري وكبايه عصير
هو والمعاه ويقعد تحت التكيف هروبا من شمس السودان التي لا تغيب ويختار ليهو رصيد بي عشرة جنيه ويعمل ليهو كم محادثة وهاك يا سياسة وهاك
يا رياضه وكميه من الشمار وبعد كميه من الساعات
في الهرج والمرج وصيد المغتربين والموظفات
تطلع الفاتورة حفنة جنيهات
عبدالله
2018/07/28 at 12:42 ص (UTC 3) رابط التعليق
شرع الله واضح وشرع غير الله واضح فتبعي ماشئتي
زومبا
2018/07/28 at 1:29 ص (UTC 3) رابط التعليق
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