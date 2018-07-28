أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم السبت 28 يوليو 2018م
صحيفة الجريدة
تجار موقف (كركر) يقاضون معتمد الخرطوم
ارتفاع أسعار المشروبات الغازية والزبادي
خطيب الأنصار: أزمة الخبز تؤكد أن البلاد بلا رقيب
صحيفة اليوم التالي
العالم يشهد أطول فترة خسوف للقمر خلال “100” عام
إزالة أكثر من “50” محلاً تجارياً وسط الخرطوم وإجراءات لمقاضاة المحلية
وصول أول فوج للحجاج السودانيين إلى ميناء جدة الإسلامي
صحيفة آخر لحظة
الإرصاد تحذر من أمطار غزيرة الأيام المقبلة
مبارك الفاضل: الدولار في يد تجار واستقرار الاقتصاد يحتاج وقت
صحيفة المجهر
العالم يحبس أنفاسه لأطول خسوف للقمر في الغرن الواحد والعشرين
الرئيس التركي يبعث طائرة إسعاف خاصة لنقل ” الفاتح حسنين” من الخرطوم
صحيفة الانتباهة
إصابات وبائية بـ (الزائدة الدودية) بقرية في المناقل
نائب رئيس الوزراء: الجنيه فقد أكثر من 50% من قيمته
الحلو يهيكل قطاع الشمال .. الحزب الحاكم يدعو قياداته للالتحام بالجماهير
صحيفة الصيحة
انهيار 175 منزلاً و40 دكاناً ونفوق 50 رأساً من الماشية بشمال كردفان
فصل 40 موظفاً من شركة تابعة لاتحاد الشباب تعمل في التمويل الأصغر
تسليم 80 طفلاً من ضحايا تجارة البشر إلى أسرهم .. إيلا يصدر قراراً لمراجعة المدارس الخاصة
صحيفة التيار
القضارف توفير (40%) فقط من الجازولين للزراعة
تظاهرات في إثيوبيا مطالبة بالقصاص من قتلة مدير “سد النهضة”
صحيفة السوداني
أردوغان ينقل صديقه السوداني د. الفاتح حسنين بطائرة خاصة للعلاج بتركيا
الأمطار والسيول تخلف خسائر فادحة بقرية أم رمادة ومصرع (5) أشخاص بالجزيرة
داعية: تناول “السكر” حرام كشرب الخمر
صحيفة الأخبار
مقتل “30” شخصاً في تجدد الاشتباكات بين قبيلتين بمنطقة الحمرة بالقضارف
الحكومة: مشاورات مع أمريكا وألمانيا لإلحاق حركات مسلحة بوثيقة الدوحة
صحيفة أخبار اليوم
مظاهرات تطالب بسرعة القبض على قتلة مدير مشروع سد النهضة وتقديمهم للعدالة
قراءة تحليلية لـ (اخبار اليوم) لتداعيات مقتل مهندس السد بيكلي
صحيفة الدار
محامي فضل محمد خير يكشف آخر التطورات
الدكتور عادل عبد الغني المحامي: موكلي يمتلك شركة طيران ومصنع أسمنت وجاهز لاي تحقيق
تفاصيل جديدة حول مقتل مدير سد النهضة الأثيوبي بالرصاص داخل عربته
العالم يتابع خسوف القمر لحظة بلحظة
طالب خلوة يلقى حتفه اثر سقوط غرفة عليه
جريمة قتل بسبب أموال النفيات
الخرطوم (كوش نيوز)