بالفيديو .. مغنية تركية تخوض «تحدي كيكي»: انتهت رقصتها بكارثة

من حين لآخر تظهر تحديات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، كان أبرزها في الفترة الأخيرة «تحدي كيكي»، وشاركت المغنية التركية هوليا أفشار في التحدي مؤخرًا، ونشرت فيديو لها وهي ترقص بجانب السيارة، ولكن الأمر لم ينتهي نهاية سعيدة.
ونشرت «أفشار» فيديو على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، تبلغ مدته 16 ثانية، لأدائها لـ«تحدي كيكي»، حسب صحيفة «حرييت» التركية.
وأوضحت الصحيفة أن الفيديو تم تصويره بشارع فرعي في بلدة أيفاليك غربي تركيا.
وفي بداية الفيديو، خرجت «أفشار» من باب سيارتها، وبدأت في أداء رقصة «كيكي»، وبعدما كانت السيارة تسير ببطئ، ازدادت سرعتها بشكل مفاجئ، ما أصاب «أوشار» بالهلع وحاولت بأقصى سرعتها اللحاق بسيارتها قبل أن تقطع طريقًا سريعًا، ولم يوضح الفيديو كيف استطاعت السيطرة على الوضع أو إذا كان هناك شخص آخر في السيارة.
وذكرت الصحيفة التركية أن السلطات فرضت غرامة مالية على المغنية قدرها 50 دولارًا، لارتكابها مخالفة مرورية، كما اصطحبتها لمركز طبي من أجل إجراء فحوص لها، بسبب «العمل الخطير» الذي قامت به.
وشاهد الفيديو أكثر من 2.3 مليون شخص على حساب «أوشار» بـ«إنستجرام».
المصري لايت