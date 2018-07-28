“موس حلاقة” داخل رغيفة بولاية الجزيرة

عثر أحد المواطنين بولاية الجزيرة محلية الكاملين ، على (موس حلاقة) داخل رغيفة ، وبحسب إفادته لـ(بلاغ) أنه توجه كعادته إلى أحد المخابز المجاورة بمنطقة “التي” لشراء الخبز ، وأضاف بأنه تفاجأ مع أفراد أسرته بوجود (موس حلاقة) داخل قطعة رغيفة ، الأمر الذي أثار دهشتهم ،
مشيراً إلى أنه أسرع بنشرها على مواقع التواصل الإجتماعي ، مناشداً الجهات المختصة من هيئة إدارة المواصفات والمقاييس بتنفيذ حملات تفتيشية على المخابز بقرى الولاية وحصر المخالفات ومعاقبة كل المخالفين بأقصى العقوبات بحسب صحيفة الصيحة .
الجدير بالذكر أنه سبقت تلك الحادثة عدة حوادث حيث تم العثور على (تمباك) داخل رغيفة حيث أخطرهم العامل أنها سقطت من فمه اثناء خلطه العجين ، الأمر الذي يتسبب في أمراض علماً بأن العمال داخل المخابز يرتدون ملابس ملوثة وتفوح منها روائح كريهة وأن جميع الأواني التي تتم بها صناعة الخبز ملوثة بالأتربة .
الخرطوم (كوش نيوز)