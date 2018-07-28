بدعم ومساندة من “الحلنقي” و”المك” .. “مكارم بشير” تشرع في تنفيذ مشروع الأغنيات الكبيرة

بدأت المطربة “مكارم بشير” في عقد عدد من جلسات العمل مع الملحن القدير “أحمد المك” للوقوف على تفاصيل مشروعها الفني القادم الذي تسعى من خلاله لتقديم مجموعة من الأعمال الغنائية الخاصة الكبيرة، التي تحمل كل مواصفات الروائع الغنائية السودانية الخالدة، التي قدمها جيل العمالقة والرواد، وتعتبر أغنية (ما بستحق ريدتك) كلمات الشاعر المخضرم “اسحاق الحلنقي” وألحان “أحمد المك” من شاكلة الأعمال الغنائية الكبيرة الخاصة، وكان أن قدمتها عبر قناة النيل الأزرق الفضائية خلال برمجة عيد الفطر المبارك، وعلمت (المجهر) بأن هناك مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين أعلنوا مساندتهم ودعمهم “لمكارم بشير” في مشروع الأغنيات الكبيرة.
صحيفة المجهر السياسي