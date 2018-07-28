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ثقافة وفنون

2018/07/28

2018/07/28


فنان شاب يقيم حفل زواجه في صمت (احتراماً للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد)



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بعيداً عن الأضواء وفي أجواء من الكتمان المطلق فاجأ الفنان ” إبراهيم الأمير” الجميع بزواجه ودخوله القفص الذهبي برفقة زوجته الآنسة ” سحر إسماعيل” بإحدى صالات الأفراح بالخرطوم مساء (الثلاثاء) الماضي الموافق 24 يوليو وسط زغاريد أهل العروسين .. وحول زواجه بهذه الصورة المفاجئة كشف إبراهيم الامير انه اقتنع بضرورة الزواج بعدما وجد الشريكة المناسبة التي تناصفه حياته في عش الزوجية، وقال : (تزوجنا بصمت وبعيدا عن الأضواء وضجيج الحفلات احتراماً مني للأوضاع التي يعيشها السودان بحسب صحيفة المجهر.
وكان الفنان إبراهيم الأمير قد أعلن خبر زواجه من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

الخرطوم (كوش نيوز)

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1 التعليقات

    1. 1
      Mr. Afro

      2018/07/28 at 11:38 ص (UTC 3) رابط التعليق

      نقدر له ذلك و نتمنى لهما حياة زوجية سعيدة و بالرفاء و البنين ان شاء الله

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