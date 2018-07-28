متى تعلم أن حجك مقبولا .. !!

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي ، إن مظنة قبول الحج أن الإنسان يرى أنه عمل ما أمره الله تعالى في الحج وما أمره الرسول – صلى الله عليه وسلم – في سنته بانكسار قلبه ويعود لبيته مليئا بالنور.
وأـضاف مستشار المفتي، خلال لقائه على فضائية”الناس” أن من بين علامات ومؤشرات قبول الحج ما ذكره الإمام النووي رحمه الله: “أن يكون الحاج بعد رجوعه خيرًا مما كان، فهذا من علامات قبول الحج، وأن يكون خيره مستمرًا في ازدياد”.
وتابع”: فإذا رجع الحاج إلى أهله فمن علامات قبول حجه أن يكون أفضل مما كان وظهر التزامه، وظهرت أعمال الخير عليه، فيتغير الإنسان عما كان عليه، فإذا كان قبل ذلك عاصيًا صار بعد حجه مطيعًا لله عز وجل، وإذا كان قبل حجه قليل الأخلاق ضيق الصدر والطباع فإنه بعد حجه يرجع إنسانًا هادئًا طيبًا ذو أخلاق حسنة.
صدى البلد