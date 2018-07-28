تجار موقف (كركر) يقاضون معتمد الخرطوم

شرعت لجنة أصحاب المحلات التجارية بموقف كركر في الخرطوم ، في الترتيب لمقاضاة محلية الخرطوم لإزالتها محلاتهم بالموقف ، وأكدت اللجنة أن لديها عقود سارية حتى العام 2020م مع المحلية ، وأعلنت عن ضرر كبير وقع على أصحاب المحلات التي تعول أكثر من 1500 أسرة .
وإستنجد اصحاب المحلات بالموقف برئيس الجمهورية مناشدين إياه بالتدخل لرفع الظلم الذي وقع عليهم .
وإتهم رئيس رئيس اللجنة أمجد صديق حمد المعتمد بالتراجع عن إتفاقه مع لجنة التخطيط العمراني بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم وعدم إزالة جميع المحلات ، وأوضح أنه أمر بإزالة المخالفات فقط ، وتابع: (المعتمد إتفق معنا بحضور رئيس لجنة التخطيط بالمجلس التشريعي بالولاية لكنه ضرب بهذا الإتفاق عرض الحائط).
وكشف حمد عن ضرر كبير وقع على أصحاب المحلات مبيناً أنه جار حصر الخسائر جراء الإزالة .
وبحسب صحيفة الجريدة دعا وزير العدل والنائب العام للتدخل وإجراء المعالجات التي تعيد للمتضررين حقوقهم خاصة وأنهم ملتزمون بجميع الإشتراطات الصحية في محالهم وأكد تمسكهم بعقدهم مع المحلية الذي ينتهي في العام 2020م . مشيراً إلى أن جهاز حماية الأراضي قام بإزالة المخالفات والتعديات بالموقف وأن المعتمد أمر بإزالة جميع المحلات ، وأضاف: (جهاز الأراضي التزم بموجهات المجلس التشريعي لكن المعتمد خالفها وأزال المحلات بآليات تتبع للمحلية وليس جهاز حماية الأراضي) ، وأكد أنهم لم يعترضوا على إزالة المخالفات بالموقف ولكنهم فوجئوا بإزالة جميع المحلات .
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
أب زرد
2018/07/28 at 2:29 م (UTC 3) رابط التعليق
عملتها ظاهرة يا شنبو، يكون عايز يبنيها من جديد ويديها لأهله وحبايبه، ما عليكم يا تجار إلا تمسكو أبو شنب دا وتزعطوا ليه شنبه لأنه لو تابعتوا المحاكم واطاتكم أصبحت