اسباب حموضة المعدة منها أطعمة الكافيين والتعرض للضغط العصبى

يمكن أن يؤدي إفراز حمض المعدة الزائد إلى اضطراب المعدة، وعسر الهضم الحامض، وآلام في البطن، وانتفاخ أو مشاكل معوية، ويمكن أن يصبح مشكلة خطيرة عندما يتطور لارتجاع المريء ، مما يسبب نوبات متكررة من حرقة المعدة أو عسر الهضم الحمضي، وتغيير النظام الغذائي أو أسلوب الحياة يمكن أن يساعد في تقليل أو التخلص من حموضة المعدة، وهنا نقدم لك قائمة باسباب حموضة المعدة لكى تنتبه لها ولا تقع فى هذه المشكلة الصحية، وفقا لما ذكره موقع “livestrong” الطبى.
الحليب
قد تظن أن شرب الحليب سيهدئ معدتك، خاصة في وقت النوم، لكنه يمكن أن يجعل المعدة تنتج حمض زائد خلال النوم، ويمكن أن يكون له تأثير ارتجاعي وتشجيع لإفراز حمض المعدة أكثر، مما يسبب في بعض الأحيان حرقة في منتصف الليل.
الكافيين
الكافيين يشجع إنتاج حمض المعدة، لذلك تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين ، بما في ذلك القهوة أو المشروبات الغازية.
الضغط العصبى
الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى حموضة المعدة، إذا وجدت أن التوتر يسبب اضطرابات في المعدة، ابحث عن طرق للتعامل مع الإجهاد، بما في ذلك أساليب الاسترخاء.
التدخين
يساهم التدخين في إنتاج الحمض عن طريق إرخاء العضلة العاصرة المريئية السفلى، والتي تسمح بعد ذلك لحمض المعدة بالرجوع إلى الحلق، مما يؤدي إلى ارتجاع الحمض، والتدخين أيضا يزعج بطانة المعدة.
البدانة
فقدان الوزن يمكن أن يقلل من إنتاج حامض المعدة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، فإن الوزن الزائد على البطن يزيد من خطر أعراض ارتجاع الحمض، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ارتداء ملابس فضفاضة لتجنب الضغط على البطن، ولكن يجب عليهم أيضًا أن يفقدوا الوزن الزائد.
الحمل
قد يتسبب الحمل في أعراض عسر الهضم الحمضية المؤقتة، ولكن المشكلة عادة ما تختفي بعد فترة وجيزة من الولادة.
اليوم السابع