بالصور .. ضُبط متلبساً يغتصب بقرة جاره!

أقدم رجل في كينيا على اغتصاب بقرة جاره وساقه حظه العاثر إلى الوقوع بين أيدي أهالي القرية لحظة اغتصابه البقرة، بحسب ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.
وطاردت مجموعة من المزارعين الغاضبين جون مواراً (29 عاماً). وعندما أمسكوا به، قال إنّه يفضّل إقامة العلاقات الجنسية مع البقر على النساء، لأنّه يخشى الإصابة بمرض “الإيدز”.
وكانت هذه هي المرة الخامسة التي يُضبط فيها الرجل وهو يعتدي على بقرة في قرية مورونيو الكينية.
وتوسل الرجل الحشد الغاضب قائلًا: “لا تقتلوني، دعوني أقدم أرضي كتعويض عن البقرة، فأنا أمارس الجنس مع البقر دائماً كلما شعرت بالرغبة، لأنّني أخشى الإصابة بالإيدز”.
وأضاف: “هذه ليست المرة الأولى، لقد مارست الجنس مع 4 بقرات أخرى، وأطلب الرحمة”.
وضبط أحد المزارعين موارا وهو يغتصب بقرته في الحظيرة. وبعدما ضربه القرويون بالعصي والحجارة سلّموه إلى مركز الشرطة حيث وُجهت إليه تهمة ممارسة فعل جنسي منحرف مع حيوان.
ورأى رجل دين محلي أنّ سلوك موارا هو نتيجة “حالة طبية”، وقال: “أي شخص عادي سيقاتل من أجل زوجته، وليس من أجل بقرة كما فعل موارا”.
وسيصدر حكم في قضية موارا بعد اعترافه بالاعتداء الجنسي غير الطبيعي، على حد ما ذكرت الصحيفة البريطانية.
صحيفة الجديد