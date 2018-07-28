بسبب انهيار سد ترابي انهيار (175) منزلاً و(40) دكاناً ونفوق (50) رأساً من الماشية في قرية بشمال كردفان

انهار أكثر من (175) منزلاً، وأكثر من (40) دكاناً إلى جانب نفوق أكثر من 50 رأساً من الثروة الحيوانية في بلدة “أم رمادة” التابعة لمحلية شيكان بولاية شمال كردفان، بسبب فيضان سد ترابي بعد أن رفعت مياه الأمطار والسيول منسوب المياه في السد.
واجتاحت مياه السد المستخدم لتخزين مياه الأمطار القرية مساء الخميس مخلفة وراءها انهيار أكثر من 175 منزلاً ما بين انهيار كلي وجزئي وانهيار أكثر من 40 محلاً تجارياً وقدرت الخسائر بحوالي مليون جنيه.
وقال معتمد محلية شيكان الشريف الفاضل محمد في تصريح لـ”وكالة السودان للأنباء”، أمس إن فرقاً صحية وعدداً من المنظمات في طريقها للقرية لحصر الخسائر وتقييم الوضع والوقوف مع الأهالي لتقديم الدعم اللازم.
وقدمت مؤسسات ومنظمات مرافقة للمعتمد دعماً أولياً تمثل في مواد إيواء ومشمعات وبعض المواد الغذائية.
ولقي هذا الأسبوع 7 أشخاص مصرعهم وفقد 3 آخرون جراء أمطار وسيول ضربت مدينة النهود بولاية غرب كردفان وتسببت في انهيار 1500 ـ 2000 منزل.
كما قطعت السيول طريق “أم درمان ـ بارا” الحديث الإنشاء، وهو يربط بين العاصمة السودانية وولاية شمال كردفان.
وفي ولاية كسلا اجتاح خور الأميري عدة أحياء بالمدينة الاثنين الماضي، فضلاً عن تهديد نهر القاش الموسمي للمنطقة.
وأطلقت هيئة الإرصاد الجوية السودانية على موقعها الإلكتروني، يوم الجمعة، تحذيرات من أمطار غزيرة تشهدها معظم أجزاء البلاد خلال الأيام الثلاثة القادمة، خاصة في الشرق والأواسط والجنوب والغرب.
صحيفة الصيحة