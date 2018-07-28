البنك الزراعي يمول (454) مزارعاً بالقطاع المطري

كشفت ولاية النيل الأبيض عن تعهد وزارة النفط، بإكمال كافة احتياجات الموسم الزراعي الصيفي بالولاية من المواد البترولية، في وقت أعلنت فيه عن تمويل وزارة الزراعة الاتحادية المزارعين بـ(150) طناً من التقاوي.
وقال المدير العام لوزارة الزراعة بالولاية د. أحمد يوسف في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن المساحات المستهدف زراعتها في هذا الموسم تفوق (3) ملايين فدان، مشيرة إلى عمليات تمويل للمزارعين بالقطاعين المروي والمطري بتقاوي محاصيل السمسم والفول السوداني والذرة، مبيناً أن البنك الزراعي قام بتقديم تمويل نقدي وعيني لعدد (454) مزارعاً بالقطاع المطري وإمدادهم بالجرارات والآليات.
وأشار يوسف إلى تمويل عدد من الشركات مساحات مقدرة من محاصيل القطن والذرة بالقطاع المروي، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة والجهات المختصة واللجان والفرق التي تم تكوينها لإنجاح الموسم تبذل جهوداً مقدرة لإنجاح الموسم الصيفي والحد من إعسار المزارعين.
صحيفة السوداني.