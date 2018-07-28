“الوطني” يدعو قياداته للنزول للقواعد لإيجاد حلول لمشكلات معاش الناس

دعا المؤتمر الوطني قيادات الحزب في المركز والولايات إلى النزول للقواعد للمشاركة في إيجاد حلول لمشكلات معاش الناس، مؤكداً حرصه على إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد من خلال بذل الجهود وخلق المبادرات المجدية لتحقيق ذلك.
وشدد نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب د.فيصل حسن إبراهيم، لدى مخاطبته أمس الجلسة الافتتاحية للملتقى السياسي الأول للحزب بالخرطوم، على أهمية أن تلتحم قيادات الحزب في المركز والولايات مع الجماهير وتنزل للقواعد لتشارك في إيجاد حلول لمشكلات معاش الناس.
وقال د.فيصل إن الوطني حزب جماهيري ينبغي أن يهتم بقضايا الجماهير، ويكون قريباً منهم. وأكد نائب الرئيس لشؤون الحزب، أن استكمال السلام من القضايا المهمة والأساسية التي تسعى الحكومة لتعزيزها، مشيراً لمبادرات رئيس الجمهورية في تمديد إيقاف إطلاق النار بصورة متكررة الأمر الذي يؤكد جدية الحكومة في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
وقال د.فيصل إن تعزيز وحدة الصف الداخلي تعتبر من أهم الأولويات للحزب، وهو مقبل على مرحلة البناء، داعياً لأهمية تفعيل المناشط لاستيعاب جميع عضوية الحزب.
ومن جهته قال رئيس القطاع السياسي للحزب د.عبد الرحمن الخضر، إن الحوار والتواصل مع القوى السياسية يعتبر قضية استراتيجية للوصول لتفاهمات ورؤى مشتركة معها للدخول للمرحلة المقبلة قبل الانتخابات، مشيراً إلى أن الوطني يقود مبادرة إصلاح الحياة السياسية وجمع الأحزاب الشبيهة لبعضها وتوحيدها لتكون قوية حرصاً منه على تقوية التنافس السياسي والتداول السلمي للسلطة.
وقال الأمين السياسي عمر باسان، إن الملتقى يأتي لمناقشة أهم القضايا التي تشغل الساحة السياسية وتحديات المرحلة القادمة، وسيناقش عدداً من الأوراق ذات الصلة بالوضع السياسي والاقتصادي.
صحيفة السوداني.