إزالة أكثر من “50” محلاً تجارياً وسط الخرطوم وإجراءات لمقاضاة المحلية

أزالت سلطات محلية الخرطوم، أمس (الجمعة)، نحو (50) موقعاً عشوائياً داخل موقف (كركر). وحذر معتمد المحلية الفريق أحمد أبو شنب أثناء حملة الإزالة من كارثة صحية وبيئية بسبب تشييد بعض المطاعم والكافيتريات على شبكات ومنهولات الصرف الصحي داخل الموقف.
ونفذت السلطات حملة إزالة التعديات الهندسية داخل الموقف وفقاً للقرار الصادر من الجهاز التنفيذي لحماية الأراضي وإزالة المخالفات بولاية الخرطوم، فيما تم إرجاء إزالة بعض المواقع المقيدة بعقودات سارية المفعول ما لم يكن صاحب الموقع مخالفاً لاشتراطات العقد المبرم مع السلطات والتأكد من مزاولته للنشاط المصرح له به.
ونادى معتمد المحلية بإزالة المطاعم المنشأة على شبكات ومنهولات الصرف الصحي، ولفت إلى وجود تجاوزات فنية وتشغيلية صاحبت تشييد الموقف خلال الفترات السابقة، شملت النواحي الهندسية واشتراطات توزيع الأنشطة التجارية، التي ترهلت وأفضت إلى تحويل الموقف من خدمة المواصلات إلى سوق تجاري غير منظم.
وشرعت لجنة أصحاب المحلات التجارية بموقف (كركر) في الترتيب لمقاضاة محلية الخرطوم لإزالتها محلاتهم بالموقف، وأكدت أن لديها عقوداً سارية حتى العام 2020م.
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